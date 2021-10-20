Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 16:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Otogaz fiyatında artış
[Fotoğraf: AA]
Otogaz satış fiyatlarında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litrede 22 kuruş artış yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, otogaz zammı pompa fiyatına 22 14 kuruş olarak yansıyacak.
Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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