Düzenlemenin ayrıntılarını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu paylaştı. Otobüs biletlerinde tavan fiyat uygulaması 14 Mayıs'ta başladı. Karaismailoğlu, bilet fiyatlarının yüzde 30 oranında düşürülmesinin planlandığını belirtti.

Kararın uygulamaya geçmesiyle daha önce 301-350 kilometrelerde 150 lira olan tavan fiyat 110 liraya, 901-bin kilometrelerde 250 lira olan tavan fiyat ise 185 liraya düşecek.

Böylece, 160 liraya satılan İstanbul-Ankara otobüs biletlerinin fiyatı en fazla 120 lira olacak.

Bakan Karaismailoğlu, tavan fiyat uygulamasının sürecin seyrine göre 31 Temmuz'dan önce kaldırılmasının mümkün olduğunu belirtti.