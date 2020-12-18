Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, koronavirüs (Covid-19) salgını, KOBİ'lerin dijital üretim ve karar verme teknolojileriyle donatılmış olmasını zorunlu hale getirdi. Bu nedenle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki işletmeler de dijitalleşme çabalarını hızlandırdı. Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olan Bilişim Vadisi de bu çabalara destek olacak önemli bir adım attı.

Bilişim Vadisinin yürütücüsü olduğu "Sanayide Dijital Dönüşüm Analiz Programı" çerçevesinde organize sanayi bölgelerindeki (OSB) sanayi firmalarına dijital olgunluk analizi yapılacak. Analiz sonucunda sanayi kuruluşlarının dijitalleşme alanındaki eksikleri tespit edilecek ve Bilişim Vadisi bu sorunlara çözüm önerileri getirecek.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansının (MARKA) "Sanayide Dijital Dönüşüm" çağrısı kapsamında hazırlanan program, Otomotiv Yan Sanayi ve İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB), İstanbul Madeni Eşya Sanatkârları Sanayi Sitesi (İMES) ve Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde uygulanacak.

İlk etapta bu OSB'lerden 15 işletmenin dijitalleşme bağlamındaki mevcut durumları, işleyişleri, olanakları, dijital dönüşüme bakış açıları, kısa ve uzun vadeli projeleri, dönüşüm için nelere ihtiyaç duydukları gibi konular belirlenecek.

Bunlara bakılarak KOBİ'lerin dijital olgunluk analizleri gerçekleştirilecek. Analiz sonuçlarına göre firmaların dijitalleşme yol haritaları belirlenecek. İşletmelere dijitalleşme sürecinde rehberlik yapılacak. Belirlenen dijitalleşme yol haritasıyla hem teknoloji tedarikçilerinin yerlileşmesi hem de uluslararası pazarda firmaların daha rekabetçi hale gelmesi planlanıyor.