Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yeni bir çalışmaya daha imza atmaya hazırlanıyor. El dezenfektanı BOREL'den sonra bordan ortam dezenfektanı da yapıldı.

"BORTAM" için Ar-Ge çalışmaları tamamlandı, kullanıma hazır hale getirildi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, BORTAM'ın herhangi bir zararı olmadığı için insanlı ortamlarda da kullanılabileceğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Etil alkol, borik asit ve lavanta yağı gibi bir karışımdan içerikten ibarettir. Burada testlerin tamamını geçti ve Sağlık Bakanlığı tarafından da ruhsatlandırıldı. Asansöre bindiniz, bir tereddüt yaşıyorsunuz, düğmelere sıkıp birkaç saniye sonra kullanabilirsiniz."

BORTAM, günlük hayatın birçok alanında değerlendirilecek. Özellikle okul, toplu taşıma gibi kalabalık ortamda kullanılarak bulaş riski azaltılacak. Kalabalık ortamlar dışında yüzeylerde de kullanılabilecek.

BORTAM'ın BOREL gibi tüketicilerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Haber: Tuğçe Akgül

Kamera: Fatih Acar