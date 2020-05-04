COVID-19 sonrası normalleşme takviminin oluşturulması ve tedbirlerin kademeli olarak esnetilmesine ilişkin çalışmalar, tüm sektörler ile bakanlıklar arasında eş güdüm ve koordinasyon halinde sürdürülüyor.

Sanayi üretimi toparlanma sürecine girecek

Salgının durdurulması ve yayılmanın önlenmesinin ön planda olduğu, gerekli tedbirlerin alındığı normalleşme planının Bilim Kurulu'nun da görüşü doğrultusunda hazırlanması bekleniyor.

Bu dönemde üretimin devamı ve çalışan sağlığına yönelik COVID-19 tedbirlerini hızla hayata geçiren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, normalleşme dönemi için de hazırlıklarını yapıyor.

Türkiye'de sanayi üretiminin yüzde 33’ünü gerçekleştiren OSB'lerde, COVID-19 sürecinde üretimine ara veren veya yavaşlatan sektörlerdeki fabrikaların yeniden çalışmaya başlamasıyla sanayi üretiminin de toparlanma sürecine gireceği değerlendiriliyor.

"Sanayi üretimini koruyan ülkeler avantajlı"

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, üretimlerine bir süre ara veren otomotiv, tekstil gibi sektörlerin ağırlıklı olduğu OSB'lerde nisan ayında elektrik tüketiminde yüzde 50'yi bulan düşüşler yaşandığını söyledi.

OSB'lerde elektrik tüketiminin üretimin öncü bir göstergesi olduğunu belirten Kütükcü, "Elektrik tüketiminde nisan ayında otomotiv, tekstil, beyaz eşya gibi sektörlerde düşüş yaşandı ancak bu sektörlerimiz üretime geri dönmeye başladı. Bu geri dönüşlerle birlikte sanayi üretiminde bir toparlanma sürecine doğru yol alacağız'' dedi.

Sanayi üretimini koruyan ülkelerin salgın sonrasında avantajlı konuma geçeceğine dikkati çeken Kütükcü, OSB camiası olarak Türkiye'nin salgınla mücadelesinde, üretim cephesinde yer aldıklarını ve ülkenin sanayi üretimini ayakta tutmak için olağanüstü çaba gösterdiklerini belirtti.