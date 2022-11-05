Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, organik tarım faaliyeti, sınırlı ve kontrollü girdi kullanılan, kaynakların doğal ve sürdürülebilir şekilde değerlendirilmesi prensibine dayanan, izlenebilir, kontrollü ve sertifikalı bir tarımsal faaliyet olarak yürütülüyor.

2022'de 54 milyon lira ödeme yapıldı

Organik tarım yapan çiftçiler 2005'ten bu yana destekleniyor. 2022'de 828 bin lirası organik hayvancılık olmak üzere toplam 54 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı. 2005'ten bu yılın eylül ayına kadar toplam 969 milyon lira organik tarım desteği ödemesinde bulunuldu.

Geçen yıl 352 bin hektar alanda, 263 ürün çeşidinde, 1,6 milyon ton organik üretim gerçekleştirildi. Organik tarım alanının toplam tarım alanı içindeki payı 2002 yılında yüzde 0,3 iken 2021'de yüzde 1,6'ya yükseldi.

Türkiye, organik tarım alanı bakımından dünyada 22'nci, üretici sayısı bakımından dünyada 12'nci, Avrupa'da 3'üncü sırada bulunuyor. Türkiye aynı zamanda Avrupa'ya en çok organik ürün ihracatı yapan 7'nci ülke konumunda yer alıyor.

İyi tarım uygulamaları 2008'den bu yana destekleniyor

Öte yandan, iyi tarım uygulamaları yapan çiftçiler de 2008 yılından bu yana destekleniyor. Bu yıl eylül ayı itibarıyla 70,8 milyon lira, 2008'den Eylül 2022'ye kadar olan dönemde ise toplam 1,1 milyar lira iyi tarım uygulamaları desteği verildi.

İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi 2012 yılında başlatıldı ve halen 59 ilde uygulanmaya devam ediliyor. Bakanlık çalışmaları ve destekleri sonucunda iyi tarım uygulama alanı 389 bin hektara, üretim miktarı 6,2 milyon tona ulaştı. Toplam tarım alanları içinde iyi tarım uygulama alanlarının payı yüzde 1,6 seviyesinde bulunuyor. Bu alanlarda 183 çeşit ürünün yetiştiriciliği yapılıyor.

Böylece, organik ve iyi tarım uygulamaları kapsamında toplam 2 milyar 69 milyon lira destek ödemesinde bulunuldu.

"Üreticilerimize her türlü desteği veriyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, küresel ısınmayla başlayan sıkıntılara COVID-19 salgınının da eklenmesiyle üretim ve tedarik zincirinde ortaya çıkan krizin tüm dünyayı olumsuz etkilediğini söyledi.

Sonrasında Rusya-Ukrayna Savaşı'nın patlak vermesiyle insanlığın, tarımın ne kadar değerli ve vazgeçilmez olduğunu bir kez daha anladığını vurgulayan Kirişci, Türkiye'nin verimli toprakları ve fedakar üreticileri sayesinde bu olumsuz tablodan yüzünün akıyla çıktığını dile getirdi.

Kirişci, üreticilere her türlü desteği verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"İyi tarım ve organik tarım uygulamalarını da özendiriyoruz. Daha çok alanda, daha fazla çiftçiyle iyi tarım ve organik tarım yapılmasını teşvik ediyoruz. Bu teşviklerimiz ve projelerimizle bitkisel üretimde önemli artışlar yaşandı. Biz bunları yeterli görmüyoruz. Organik ve iyi tarım uygulamalarının artması için yeni çalışmalarımız olacak. 'Sen üret yeter' diyoruz."