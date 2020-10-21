Sivas'ın mümbit toprakları su ile buluşuyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ulaş Örenlice Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini, barajın tamamlanması ile 13 bin 470 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını söyledi.

Tarlalardaki verim artacak

Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilen barajın temelden yüksekliğinin 38,30 metre olduğunu ve 5,11 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Barajın diğer bileşenlerinin de tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarım ile hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 9 milyon 674 bin 961 lira gelir artışı sağlanması hedeflenmekte."

Kaya Yıldız, gövde dolgu imalatının kalan kısmı, dipsavak ayar vana odası, enerji kırıcı havuz, elektromekanik teçhizat imalatları ve kret düzenleme işlerinin de tamamlanmasıyla baraj imalatının tamamlanacağını belirtti.