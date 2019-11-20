Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, şehrin, Türkiye fındık üretiminin yüzde 35'ini karşıladığını kaydederek, dünya üretiminden aldığı payın ise yüzde 25 olduğunu söyledi.

Fındık toplamak için şehir dışından gelen mevsimlik tarım işçilerine sadece Ordu'da 45 milyon lira ücret ödendiğini dile getiren Güler, bu yıl başlattıkları "Fındık Toplamaya Büyükşehir Eli Dokunuyor" projesiyle bölge halkına istihdam oluşturduklarını ve bu paranın Ordu'da kalmasına katkı sağladıklarını anlattı.

Güler, bu yıl, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla Ordu'da ilk kez Ulusal Fındık Çalıştayı yapıldığını anımsatan Güler, hasat dönemine, Pakdemirli'nin Azerbaycan ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla fındık hasat şenliğine katıldığını aktardı.

Güler, fındıkla ilgili yaptıkları diğer etkinliklerden bahsederek, bu organizasyonların fındığa verdikleri önemi gösterdiğini bildirdi.

"Ordu fındığı dünya pazarında ilgi görüyor"

Güler, hasadı biten fındık sezonunun önceki yıllarda göre güzel geçtiğini belirterek, bunun ihracat rakamlarına olumlu yansıyacağını söyledi.

Ordu fındığının kalite açısından dünya pazarında ilgi gördüğünü vurgulayan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yanı sıra Türkiye, her ne kadar üretim kapasitesi ile rekabet gücünü elinde tutuyorsa da dünya fındık pazar rekabeti giderek zorlaşıyor, yeni dikim alanları açılıyor. Rekabet gücümüzü korumamız için mutlak suretle fındık bahçelerimizde verimi artırmaya yönelik çalışmaları yapmak durumundayız. 1 Eylül'de başlayan 2019-2020 fındık ihracatı sezonunun ilk 2 ayında, geçen sezonun aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 72, değer bazında ise yüzde 106 artış yaşandı."

Güler, bu artış sayesinde 2019'da fındık ihracat rekoru kırılacağını ifade ederek, fındığın Türk ekonomisine ve çiftçisine sağladığı katkıdan bahsetti

"Yakın hedefimiz Ordu'yu Türkiye’nin çikolata merkezi yapmak"

Güler, fındığı sadece ürün olarak sattıklarında 2 milyar dolar, çikolata olarak satmaları halinde ise 8 milyar dolar gelir elde edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz de bu yüzden butik çikolata yapımına başladık. Yakın hedefimiz Ordu'yu Türkiye’nin çikolata merkezi yapmak. Fındığın bir de yakacak olarak kullanılan kabuğu var. Kabuğundan da aktif karbon yapacağız ve sularımızı artık yerli üretim aktif karbonlarımızla temizleyeceğiz. Türkiye'de ilk olacak. Fındık yetiştiriciliği için klasik anlayışta konsept değişikliği yaptık. Birim alandan elde edilen kazancı arttırmak için fındık bahçelerinin sadece 1 ay değil, 12 ay boyunca kullanımını planlıyoruz."

Güler, fındık ağaçlarının doğal sera örtüsü altında hayvansal ve tarımsal ek ürünler elde etmek için çalışmalarını başlattıklarını belirterek, ayrıca, "geleneksel fındık yetiştiriciliğinden, entegre fındık çiftliklerine" temalı bir çalışmalarının olacağını, bununla ilgili bilgileri gelecek günlerde kamuoyu ile paylaşacaklarını anlattı.

Çin'e ihracatta yüzde 998'lik artış

Güler, son yıllarda Çin'in Türk fındığına artan ilgisinden bahsederek, bu ülkeye 2005-2006 sezonunda 751 ton olan fındık ihracatının 2018-2019 sezonunda yüzde 998'lik artışla 8 bin 248 tona ulaştığını anlattı.

Çin ile mevcut güçlü ticari ve finansal bağlantıları başkan olduktan sonra özellikle fındık için kullandıklarını ve yatırımcılara yardımcı olduklarını dile getiren Güler, Çin'in fındık konusunda dünyanın en büyük pazarlarından olduğunu söyledi.

Güler, Çin'e yönelik tanıtım faaliyetlerinden bahsederek, "Fındık ticaretinde Avrupa'ya olan bağımlılığımızı azaltmak ve ihracat yaptığımız ülkelerimizi çeşitlendirmek adına bu artışı stratejik başarı olarak kabul ediyorum. Bu sene birçok Çinli firma yetkilisini Ordu'da ağırladık. Geçen yılın 10 ayında 34 milyon dolar olan fındık ve fındık mamulü ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 107 artışla 71 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yeni sezonun ilk iki ayında Çin'e fındık ihracatın yüzde 153 artışla 4 bin 117 tona ulaştı. Mevcut ve gelecek sezon için bağlantılarımızı kurmaya devam ediyoruz. Artışın hız kazanarak devam edeceği düşüncesindeyim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA