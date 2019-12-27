Yenilenebilir doğal kaynak niteliği taşıyan ormanların sürdürülebilirliğinin sağlanması için zaman içinde bakım, rehabilitasyon ve gençleştirme çalışmaları yapılması büyük önem taşıyor. Bunlar orman yönetim planları doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

İmar ve ıslah çalışmalarıyla Türkiye'nin orman varlığını artırmayı hedefleyen bakanlık, bu alanda geliştirdiği projelerle önemli mesafe kat etti. Bu kapsamda son 17 yılda orman varlığı 1,8 milyon hektar artarak, 22,6 milyon hektara ulaştı.

Orman varlığında meydana gelen artış, Türkiye'de önde gelen sektörler arasında yer alan ağaç işleri sanayisinde kullanılan odun hammaddesinde dışa bağımlılığın azaltılmasında da önemli rol oynadı.

Yıllık hammadde odun ihtiyacı 33 milyon metreküp olan ağaç işleri sanayisinin bu gereksinimi büyük oranda karşılanmaya başlandı.

Türkiye dışa bağımlılığını azaltıyor

Geliştirilen projeler sayesinde 2002'de 13,7 milyon metreküp olan odun üretimi geçen yıl yüzde 68 artarak 23 milyon metreküpe yükseldi.

Devam eden çalışmalarla üretimin 2019 sonu itibarıyla 28,3 milyon, 2020'de ise 29 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

Ormanlardan odun dışında elde edilen çeşitli bitkisel ürünler de küresel ekonomide milyar dolarlık pazar oluştururken, kendine has kokusu, aroması bulunan tıbbi ve aromatik bitkiler açısından zengin Türkiye, bu alandaki payını her geçen gün artırıyor.

5,5 milyar liralık hedef

Dünyanın en fazla odun dışı orman ürünü ihracatı yapan 21'inci ülkesi konumunda bulunan Türkiye'de 210 farklı türe ait odun dışı orman ürünü varlığı tespit edilerek, bunların ülke ekonomisine kazandırılması için planlama çalışmalarına ağırlık verildi.

Odun dışı orman ürünleri üretimi 2002'de 31 bin ton iken geçen yıl itibarıyla 701 bin tona ulaştı. Bu yıl sonu itibarıyla da üretim rakamının 750 bin tona çıkarılması planlanıyor.

Orman ürünleri satışından 2002'de 500 milyon lira gelir elde edilirken, bu rakam 2018'de 4,3 milyar liraya yükseldi. 2019 sonunda söz konusu gelirin 5,5 milyar liraya ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA