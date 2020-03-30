Odeabank, işletmelere yönelik Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi protokolüne katıldı.

Odeabank açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde müşterilerimize destek olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Odeabank olarak Kovid-19 salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla devreye alınacak olan Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli Çek Ödeme Destek Kredisi ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği paketlerine katılım sağlayacağız."

Açıklamada Çek Ödeme Destek Kredisi ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği paketlerine başvurmak isteyen şirketlerin detaylı bilgi için müşteri temsilcileriyle iletişime geçebilecekleri belirtildi.