Haber Giriş: Kaynak: AA
Nissan koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Otomobil üreticileri koronavirüs nedeniyle üretimlerini geçici süreliğine askıya alıyor. Son olarak Japon otomobil üreticisi Nissan, Meksika'daki üretimine 2 hafta ara verdiğini duyurdu.
Japon otomobil üreticisi Nissan Motor Co, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Meksika'daki 2 tesiste üretime ara verdi.
Nissan'dan yapılan açıklamada, Aguascalientes ve Cuernavaca kentlerindeki tesislerde 25 Mart-14 Nisan tarihlerinde üretime ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu tedbirin salgının yayılmasını önlemek amacıyla alındığı vurgulanırken, Nissan çalışanları arasında Kovid-19 salgını görülmediği kaydedildi.
Meksika'da 203 kişide yeni tip koronavirüs görülürken, salgın nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirmişti.
Son Haberler
- 11:55
- 11:50
- 11:47
- 11:45
- 11:43
Sıradaki Haber
İhtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1000'er lira nakdi destek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz