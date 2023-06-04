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Ekonomi
AA 04.06.2023 10:55

Nisanda 1309 yatırım teşvik belgesi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, nisanda 1309 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Nisanda 1309 yatırım teşvik belgesi verdi

Bakanlığın nisan ayına ilişkin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, nisanda 1309 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 67 milyar 584 milyon 765 bin 928 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 27 bin 501 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan sabit yatırım tutarı 389 milyon 521 bin 590 lira olan ve 1402 istihdam öngörülen 35 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde 267 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 53 milyon 990 bin 950 lira, istihdam edilenlerin sayısı 14 bin 50 oldu.

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