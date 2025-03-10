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Ekonomi
AA 10.03.2025 23:41

New York borsası resesyon endişeleriyle düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerinin yol açtığı belirsizliğin resesyon korkularını körüklemesiyle haftanın ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

New York borsası resesyon endişeleriyle düşüşle kapandı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Kapanışta Dow Jones endeksi, 900 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 2,08 azalarak 41.912,35 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,75 azalışla 5.611,71 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 4 kayıpla 17.468,32 puana düşerek 2022'den bu yana en kötü gününü yaşadı.

Trump'ın hafta sonunda yaptığı açıklamaların ABD ekonomisinde resesyon endişelerini artırmasıyla pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Trump, dün verdiği bir röportajda, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelerin, bu yıl ülke ekonomisinin resesyona girmesine ya da enflasyonun artmasına yol açabileceği olasılığını göz ardı etmedi.

Tarifeler nedeniyle bu yıl resesyon beklenip beklenmediği sorusuna yanıt veren Trump, böyle konularda tahmin yapmaktan "nefret ettiğini" söyledi. Trump, "Şu anda bir geçiş dönemi var çünkü yaptığımız şey çok büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz. Bu, çok önemli bir şey. Her zaman biraz zaman alan dönemler vardır." dedi.

Trump, tarifelerin ABD ekonomisinde resesyona yol açma ihtimalini reddetmiyor
Trump, tarifelerin ABD ekonomisinde resesyona yol açma ihtimalini reddetmiyor

Tarifelerin enflasyonu körükleyip körüklemeyeceğine ilişkin ise Trump, enflasyonu etkileyebileceğini ancak faiz oranlarının da düştüğünü vurguladı.

Trump'ın tarife politikasına ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, çelik ve alüminyum ithalatına getirilen yüzde 25 gümrük vergisinin 12 Mart'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Öte yandan Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe yüzde 25 oranında ek ücret uygulayacaklarını bildirdi.

Makroekonomik veri tarafında ise geçen hafta açıklanan istihdam verilerinden alınan sinyaller ABD'deki büyümeye ilişkin riskleri destekledi.

Analistler, tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceğine dair endişelerin de devam ettiğine dikkati çekerek, çarşamba günü açıklanacak tüketici enflasyonu ile perşembe günü açıklanacak üretici enflasyonu verilerinin yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini belirtti.

Enflasyon verileri öncesi ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçları, ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin yükseldiğini ortaya koydu.

Buna göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi geçen ay yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseldi. Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi dört ayda ilk kez artış kaydetti. Gelecek 3 ve 5 yıllık süreçleri kapsayan medyan enflasyon beklentileri ise aynı dönemde değişim göstermeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

Ayrıca New York Fed, ABD'de hanehalkının şubatta gelecek yıl için mali durumları konusunda daha fazla kötümser olduğunu, işsizlik, temerrüt ve krediye erişim beklentilerinin belirgin şekilde kötüleştiğini bildirdi.

"Korku endeksi" yükseldi

Bu gelişmelerle "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi, yüzde 19'un üzerinde artarak 27,8'e yükseldi.

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil faizi yüzde 4,22'ye gerilerken, dolar endeksi yüzde 0,10 artışla 103,9'a çıktı.

​​​​​​​​​​​​​​Kurumsal tarafta ise Trump'ın seçim zaferinin ardından hızla yükselişe geçen Tesla hisseleri, Hükümet Verimliliği Departmanından (DOGE) sorumlu Üst Yönetici Elon Musk'ın eylemleri ve Avrupa'daki aşırı sağcı siyasi partileri desteklemesinin etkisiyle bu ivmesini kaybetmeye devam etti.

Tesla'nın hisseleri, UBS'nin şirketin ilk çeyrekteki araç teslimatlarına ilişkin tahminini de düşürmesiyle yüzde 15,4 değer kaybetti.

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