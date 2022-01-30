Haber Giriş: 30 Ocak 2022 Pazar 11:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MTV ödemesinde son gün yarın
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri için yarın son gün.
MTV'de ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirilebiliyor.
Olumsuz hava koşullarından dolayı ertelenen KDV, damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve ödemeleri için de son gün 31 Ocak.
Yapılandırılan çeşitli kamu alacakları için taksit ödemelerinin de yarın yapılması gerekiyor.
Etiketler: MTV
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