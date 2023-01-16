Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri başladı. Mükellefler vergiyi 2 taksit halinde ödeyecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin, ilk taksiti 31 Ocak'a kadar ödenebilecek. İkinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.

Vergiler geçen yıla göre yüzde 61 buçuk arttı.

En düşük MTV tutaru 219 lira

Böylece taşıt vergisinde en düşük tutar 219 lira, en yüksek tutar ise 101 bin 152 lira olarak belirlendi.

Motorlu taşıtlar vergisi , Gelir İdaresi Başkanlığı ile anlaşmalı bankaların internet sitelerinden ödeniyor.

PTT ve Vergi dairesinden de ödeme yapılabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden geçmiş dönem borçları da sorgulanabiliyor.