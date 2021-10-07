Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 35 kuruş zam yapıldı.

Motorin zammı pompa fiyatına ortalama 23 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 12 kuruşluk kısım ise ÖTV gelirinden karşılanacak.

Benzinde artış pompaya yansımayacak

Benzindeki 26 kuruş artışın tamamı ise eşel mobil sisteminden karşılanacağından pompa fiyatlarına yansımayacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7 lira 35 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı 7 lira 58 kuruş olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 7 lira 29 kuruştan 7 lira 52 kuruşa,, İzmir'de ise 7 lira 60 kuruşa çıkacak.