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Motorinde bir indirim daha
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Motorinde 27 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimin gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki gerileme, pompaya yansımaya devam ediyor.
Motorinin litre fiyatı Ankara'da 5,74, İstanbul'da 5,67'den satılıyordu. İzmir'de ise motorinin litre fiyatı 5,75 kuruştu.
Yeni düzenlemeyle birlikte motorinin litre fiyatı 27 kuruş inecek.
İndirimli fiyatların gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor.
Etiketler: son dakika motorin indirim benzin motorinde indirimSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 09:58
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