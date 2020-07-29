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Mısır alım fiyatı 1325 lira olarak belirlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, mısır alım fiyatıyla ilgili olarak, "Geçen yıl 1150 lira olan fiyatı bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirledik" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mısır alım fiyatıyla ilgili açıklama yaptı.
Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi olarak buğday, arpa, nohut, mercimek ve fındıkta olduğu gibi mısırda da hasat öncesi alım fiyatlarını belirlediklerini belirtti.
Bakan Pakdemirli, "Akdeniz, Güneydoğu, İç Anadolu ve Ege Bölgesinde önemli bir tarımsal ürün olan, yaklaşık 300 bin üretici tarafından üretilen ve bugünlerde hasadı başlayacak mısırda alım fiyatlarını açıklıyoruz. Geçen yıl 1150 lira olan fiyatı bu sene yüzde 15 artırarak 1325 lira olarak belirledik. Bütün üreticilerimize hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.
Etiketler: son dakika mısır alım fiyatı Bekir PakdemirliSon Güncelleme: 29 Temmuz 2020 Çarşamba 23:30
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