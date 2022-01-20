Kur korumalı mevduat sistemi iş dünyasına da uyarlandı. Şirket hesaplarına kur farkı desteği ve kurumlar vergisi muafiyeti getiren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Düzenlemeye göre vergi mükellefleri, 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapmayacak.

Mali tablolarda enflasyon düzeltmesi de 31 Aralık 2023’e kadar ertelenecek.

Teklifle yabancı para ve altınlarını TL’ye dönüştüren kurumlara vergi istisnası da getirildi.

Kur korumalı mevduat sistemi

Dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançlarından vergi alınmayacak.

Bu kapsamda açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar payları da vergi istisna kapsamında olacak.

2023 yılı hesap dönemi sonunda yapılacak enflasyon düzeltmesi neticesinde belirlenen geçmiş yıl karları da vergiden muaf tutulacak.