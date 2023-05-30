Milyonları ilgilendiren desteklerde yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Seçimi tamamlandı. Seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yeni dönem başlıyor. Yeni dönemin en önemli sac ayaklarından birisi ise, gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine, öğrencisinden ev hanımına kadar neredeyse her kesimi yakından ilgilendiren destekler.

Gençlere 10 gb internet ücretsiz verilecek

Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacak. Gençlere aylık 10 gb internet ücretsiz verilecek. Üniversiteli gençlerin sosyal faaliyet alanlarına erişimini kolaylaştıracak 'Gençlik Kartı' uygulaması başlatılacak. Bu karta sahip olan gençler tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.

Evlenen çiftlere kredi desteği

Evlenmek isteyen gençlere 2 yılı ödemesiz 48 ay vadeli, faizsiz 150 bin lira kredi imkanı verilecek. Bu fırsat evlenecek bütün çiftler için geçerli olacak. Hangi yaşta olursa olsun evlenenler devlet desteğinden yararlanacak.

Genç girişimcilere arazi tahsisi desteği

Yeni dönemin en avantajlı kesimlerinin başında girişimcileri geliyor. Genç girişimciler için Tarım Girişimcilik Bölgeleri yani TARGİB kurulacak. TARGİB'lerde genç girişimcilerden herhangi bir bedel almaksızın arazi tahsisi sağlanacak. Ayrıca girişimci gençler 2 yıl geri ödemesiz ve 5 yıl vadeli faizsiz krediyle desteklenecek.

Ev hanımlarına emeklilik fırsatı

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve primi de bulunmayan ev kadınları için sigorta sistemi devreye alınacak. Anneler isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak. Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Ev kadınları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.

Temmuzda memur maaşlarına zam

Temmuz döneminde enflasyon farklarının yanında refah payı, seyyanen artışlarla yeni emekli ve memur maaşları netleşecek. Kamu işçisine verilen yüzde 45'lik zam oranı referans alınacak. En düşük memur maaşı net 22 bin liraya yükselecek. Memura verilecek bir diğer destek ise kira yardımı. Asgari ücret ve emeklilerin maaşlarında da artış yapılacak.

Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulaması

Gelir seviyesi asgari hayat standardının altında hane kalmayacak. Bunun için, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçirilecek. Bu çerçevede, Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı uygulaması başlatılacak.