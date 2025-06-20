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Ekonomi
TRT Haber 20.06.2025 14:09

Milli Hızlı trenin en kritik sistemleri ASELSAN'dan

Milli Hızlı trenlerde kullanılacak 'Çekiş Sistemi ve Tren Kontrol Yönetim Sistemi', ASELSAN markalı ürünlerden oluşacak.

Milli Hızlı trenin en kritik sistemleri ASELSAN'dan

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. tarafından üretilen 225 km/sa işletme hızına sahip Milli Hızlı Trenlerin kritik bileşenlerinden Çekiş Sistemi (ana transformatör, cer konvertörü ve yardımcı konvertör, cer motoru) ve Tren Kontrol Yönetim Sisteminin (TKYS) ASELSAN tarafından sağlanması üzerine 70.626.000 Euro bedelinde sözleşme imzalandı.

Milli Hızlı trenin en kritik sistemleri ASELSAN'dan

Milli Hızlı Trenlerde kullanılacak Çekiş Sistemi ve Tren Kontrol Yönetim Sistemi, 2023 yılından beri Milli Trenlerde güvenle yolcu taşımakta olan ASELSAN markalı ürünlerden oluşacak.

Milli Tren projesinde ASELSAN tarafından özgün olarak tasarlanan aselRAIL CESUR™ EMU (Cer Sürücüsü) aynı birim içerisinde çift motor sürücüsü, yardımcı güç ünitesi, batarya şarj birimi ve dahili sıvı soğutma sistemini kompakt bir yapıda barındıran, emsallerine göre yüksek güç yoğunluklu, Türkiye’de yolcu taşımacılığında kullanılan ilk cer sürücüsü olma özelliğini taşıyor.

ASELSAN tarafından Milli Tren için özgün olarak geliştirilen TKYS, aracın hızlanma, yavaşlama (frenleme), durma, kapı kontrolü, yolcu geçişleri ve yüksek gerilim gibi hayati öneme sahip işlevlerini denetlerken, aynı zamanda iklimlendirme, ışıklandırma ve yolcu bilgilendirme gibi konfora yönelik alt sistemleri de yönetiyor.

Modüler yapıda tasarlanmış olan TKYS bilgisayarının mimarisi, kontrol, emniyet ve güvenilirlik algoritmaları, elektronik kartları dahil tüm donanımı, gömülü ve uygulama yazılımları ASELSAN tarafından geliştirildi.

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