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Ekonomi
AA 18.11.2023 09:37

Mersin Limanı'nda 54 kilogram kokain ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 54 kilogram kokain ele geçirildi, 10 kişinin gözaltına alındı.

Mersin Limanı'nda 54 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin paylaşım yaptı.

Toplum sağlığı ile ülkenin geleceği olan gençleri korumaya kararlı olduklarına işaret eden Bolat, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Mersin Limanı'nda gerçekleştirdiği operasyon sonucu 54 kilogram kokainin ele geçirildiğini aktardı.

"Uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

Bolat, olayla ilgisi bulunan 10 kişinin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla gözaltına alındığını bildirirken, "Toplumların sosyal ve kültürel yapısını bozan, ekonomik zararlarıyla beraber insan sağlığı için büyük tehdit oluşturan uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Başarılı operasyonlarına bir yenisini ekleyen Gümrük Muhafaza ekiplerimizi yürekten tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Ticaret Bakanlığı Uyuşturucu
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