Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Merkezi yönetim brüt borç stoku açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Merkezi yönetim brüt borç stoku, mart sonu itibarıyla 1 trilyon 950 milyar lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, borç stokunun 830,2 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 1 trilyon 119,8 milyar lira tutarındaki bölümü ise döviz cinsi borçlardan oluştu.
Etiketler: Hazine ve Maliye Bakanlığı
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