Açık 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 14.09.2023 15:33

Merkez Bankası'nın rezervlerinde yükseliş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 21 milyon dolar artışla 120 milyar 645 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi de üst üste 13'üncü haftaya taşındı.

Merkez Bankası'nın rezervlerinde yükseliş sürüyor
[Fotograf: AA]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 8 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 505 milyon dolar artışla 79 milyar 271 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 1 Eylül'de 78 milyar 766 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 484 milyon dolar azalarak 41 milyar 858 milyon dolardan 41 milyar 374 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 21 milyon dolar artışla 120 milyar 624 milyon dolardan 120 milyar 645 milyon dolara yükseldi.

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 13'üncü haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 8 Eylül itibarıyla 120,6 milyar dolar seviyesine çıktı.

Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, yaklaşık 22,1 milyar dolara ulaştı.

ETİKETLER
Merkez Bankası
Sıradaki Haber
İnternet erişimine sahip girişimlerin oranı yüzde 96 oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:32
Kremlin: Kuzey Kore ile mümkün olan her alanda ilişkileri geliştireceğiz
16:13
Bakan Fidan, AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ile telefonda görüştü
16:06
İran'da Mahsa Emini olayları sonrasında idam kararlarında yüzde 36 artış iddiası
16:05
Dünya Meteoroloji Örgütü: 1970-2021 yıllarında yaklaşık 12 bin aşırı iklim olayı rapor edildi
16:00
Hakkari'de terörden arındırılan dağlarda yaban hayatı canlandı
15:56
Avrupa Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
TRT Haber kameramanı Berk Söylemez, son yolculuğuna uğurlandı
TRT Haber kameramanı Berk Söylemez, son yolculuğuna uğurlandı
FOTO FOKUS
Oyun oynarken boğazına üzüm kaçtı
Oyun oynarken boğazına üzüm kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ