Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankasından 'zorunlu karşılık' hamlesi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 16 Ekim'den geçerli olacak şekilde yüzde 7'ye çıkardı.
Merkez Bankası, normalleşme adımlarını destekleyici nitelikte bir karar aldı. Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını 200 baz puan artırdı.
Merkez Bankası, uygulanan faiz oranını yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltti.
Yeni oran 16 Ekim'den itibaren geçerli olacak.
Yabancı para cinsi zorunlu karşılıklardan alınan komisyonlar da yarı yarıya azaltıldı.
Yapılan açıklamada, değişikliklerin, parasal aktarım mekanizmasını ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği belirtildi.
Ayrıca, bankacılık sisteminin aracılık maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.
Etiketler: zorunlu karşılık son dakika Merkez BankasıSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 09:51
Son Haberler
- 12:18
- 12:16
- 12:12
- 12:11
- 12:02
Sıradaki Haber
Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz