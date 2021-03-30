Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 01:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Merkez Bankası'nda görev değişimi
[Fotoğraf: Arşiv]
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'nın görevine son verildi, yerine Mustafa Duman getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Çetinkaya, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi kapsamında görevden alındı.
Çetinkaya'nın yerine Mustafa Duman atandı.
Etiketler: Merkez Bankası Resmi Gazete
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