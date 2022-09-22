Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Merkez Bankası rezervleri 114,7 milyar dolar oldu
[Fotograf: AA]
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 55 milyon dolar artarak 114 milyar 738 milyon dolara yükseldi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 16 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 143 milyon dolar artışla 74 milyar 824 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Eylül'de 73 milyar 681 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 88 milyon dolar azalarak 40 milyar 2 milyon dolardan 39 milyar 914 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 55 milyon dolar artışla 113 milyar 683 milyon dolardan 114 milyar 738 milyon dolara çıktı.
Etiketler: Merkez Bankası
Son Haberler
- 15:00
- 14:59
- 14:55
- 15:04
- 14:54
Sıradaki Haber
İngiltere Merkez Bankası politika faizini artırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz