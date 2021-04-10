Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında perşembe günü toplanacak.

Merkez Bankası, piyasaların beklediği yılın dördüncü faiz kararını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmişti.

Yurt içi piyasalar yoğun bir haftaya giriyor

Bu hafta yurt içinde açıklanan veri gündeminde enflasyon ve TCMB Beklenti Anketi öne çıktı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 1,08 ve yıllık yüzde 16,19 artış ile piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

Verinin ardından yayımlanan TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, mart ayında enflasyondaki yükselişin enerji, hizmet ve temel mallardan kaynaklandığı, gıda enflasyonunun taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşladığı bildirildi.

Öte yandan TCMB Beklenti Anketi'ne göre, geçen ay yüzde 1,12 olan nisan ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,51'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi de yüzde 13,12 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,47'den 11,26'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,18'den 9,55'e yükseldi.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi ödemeler dengesi ve işsizlik oranı, salı sanayi üretimi endeksi, perşembe TCMB faiz kararı ve cuma Konut Fiyat Endeksi verileri takip edilecek.