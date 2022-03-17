Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 14:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı.
Toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 seviyesinde sabit tutulmasına karar verildi.
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