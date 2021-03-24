Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 Mart'ta açıkladığı, ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmek için hazırlanan Ekonomi Reformları Eylem Planı takvimi, ilgili Bakanlıkların ve kurumların yol haritası belli oldu.

Eylem planı Kamu Maliyesi, Fiyat İstikrarı, Finansal Sektör, Cari Açık, İstihdam, Kurumsal Yönetişim, Yatırımların Teşvik Edilmesi, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Rekabet, Piyasa Gözetimi ve Denetimi olmak üzere 10 başlıkta ana eylemlerden oluştu.

Dijital para çalışmaları

Esnafa vergi muafiyeti, dijital para adımı, bireysel emeklilik sistemi...

Ekonomi Reform Paketi ile sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyüme hedefleniyor.

Hazırlanan eylem planına göre Merkez Bankası, dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki altyapısını oluşturacak. Konuyla ilgili bir kanun hazırlanacak. Eylemin bitiş tarihi ise 31 Aralık 2021 olarak belirlendi.

Devletler kripto paralara yöneliyor

Çin, Rusya, Kanada, İsviçre, Türkiye... Devletler kripto paralara yöneliyor.

Dijital para birimlerinde her gün yeni rekorlar kırılıyor. Elektrikli araç üreticisi Tesla, toplam 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamıştı. Haberden sonra Bitcoin yüzde 8'den fazla yükselişle 41 bin dolar civarına ulaştı. Hatta şirket bir sonraki aşamada, araç satışlarında da Bitcoin kabul etmeye başlayacak.

Türkiye’de ve dünyada bu yatırım türüne ilgi artıyor. Merkez Bankası, geçen yıl dijital para çalışmasını başlatacaklarını duyurmuştu, proje için uzmanlar işe alınmıştı.