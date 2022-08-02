Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık büyüme oranı yüzde 7,3 olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyreğe ilişkin beklentimiz de büyümenin bu orana yakın olarak gerçekleşeceği yönündedir.

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