Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 15:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyonla mücadele vurgusu
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Almakta olduğumuz kararlarla uygun maliyetli kaynakların yatırım, istihdam, üretim ve ihracata hedefli olarak cari dengeyi güçlendirmesini ve bu kaynakların iktisadi faaliyet ile uyumsuz kullanımını engellemeye kararlıyız. Böylelikle, en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlamaktayız" dedi.
Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
2022 yılının ilk çeyreğinde yıllık büyüme oranı yüzde 7,3 olarak gerçekleşmiştir. İkinci çeyreğe ilişkin beklentimiz de büyümenin bu orana yakın olarak gerçekleşeceği yönündedir.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Merkez Bankası
Son Haberler
- 15:13
- 15:11
- 15:04
- 15:04
- 14:54
Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesindeki yerini perçinledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz