Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba 12:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mercedes, Rusya pazarından tümüyle çıkıyor
[Fotograf: Reuters]
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Alman şirketi Mercedes-Benz'in Rusya'daki tüm varlıklarını Avtodom adlı Rus şirketine devrettiğini duyurdu.
Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Mercedes-Benz ile şirketin Rusya'daki tüm varlıklarının Avtodom'a devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığını açıkladı.
Mercedes, Rusya'daki üretimlerini martta durdurmuştu.
Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) verilerine göre, ülkede Mercedes marka otomobil satışları eylülde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 72,8 azaldı.
Rusya'da, daha önce de Renault ve Nissan şirketlerinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.
Etiketler: Rusya
Son Haberler
- 12:38
- 12:34
- 12:36
- 12:27
- 12:24
Sıradaki Haber
Tersine beyin göçü için Nitelikli İşgücü ağı oluşturulacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz