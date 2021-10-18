Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu hafta ekonomi ağırlıklı mesaiye devam edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 bütçe teklifinin sunumunu yapacak.

Kooperatiflerde denetim ve şeffaflık artırılacak

Kooperatif teklifi Genel Kurulda görüşülecek. AK Parti'nin kanun teklifi, kooperatiflerde denetimin ve şeffaflığın artırılması için yeni düzenlemeler içeriyor. Buna göre, kooperatif bilgi sistemi kurulacak. Üyeler tüm bilgileri ve gelişmeleri bu sistemden takip edebilecek. Ayrıca kadın kooperatiflerini desteklemek için yeni teşvikler hayata geçirilecek.

Bütçe maratonu başlıyor

Plan ve Bütçe Komisyonunda ise 2022 bütçesinin uzun soluklu görüşmeleri başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çarşamba günü 2022 bütçe teklifinin sunumunu gerçekleştirecek.

Bütçe gelirleri 1,4 trilyon lira olarak hesaplandı

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira olarak hesaplandı. Bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldü.

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin yapısı ve işleyişi Komisyonda görüşülecek

İhracatçıları ilgilendiren kanun teklifinin de önümüzdeki hafta komisyonda görüşülmesi bekleniyor. Teklif, ihracatçıların finansman sorununun çözümü için kurulan "İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi"nin yapısını ve işleyişini düzenliyor.