Dün gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 9 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 13 kuruş indirim yapıldı.

Bugün ise Motorin fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Buna göre, motorinin litre fiyatında ortalama 7 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatları düşmeye devam ediyor

11 Mart’da motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidilmişti. Motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapılmıştı.

İlk büyük indirimle Ankara'da benzinin litre fiyatı 6,13 lira olmuştu. Benzinin litresi İstanbul'da 6,64 liradan 6,04 liraya, İzmir'de 6,74 liradan 6,14 liraya düşmüştü.

Ardından yapılan ikinci indirim ise 14 Mart günü gerçekleşmişti. Benzinde 51 kuruş indirim yapılmıştı.

İndirimle, Ankara'da 6 lira 13 kuruş olan benzinin litresi, 5 lira 62 kuruş, İstanbul'da 6 lira 4 kuruştan 5 lira 53 kuruş, İzmir'de 6 lira14 kuruş olan benzinin litresinin 5 lira 63 kuruş olmuştu.

Bunun üzerine benzine litre fiyatı üzerinden 25 kuruş indirim daha yapılmıştı. Sonrasında ise düzenlemeyle benzinde 16 kuruş daha indirime gidilmişti. Son olarak da itibaren geçerli olmak üzere de benzinde 22 kuruş indirim yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.