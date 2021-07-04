Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 09:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mayısta 805 yatırım teşvik belgesi verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, mayıs ayında 805 yatırım teşvik belgesi düzenledi.
Bakanlığın, mayıs ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, mayısta 805 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 17 milyar 301 milyon 846 bin 917 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 20 bin 816 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
27 yatırım teşvik belgesi iptal edildi
Öte yandan, sabit yatırım tutarı 319 milyon 86 bin 178 lira olan ve 826 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 27 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.
Bu dönemde 112 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi yapılırken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 775 milyon 256 bin 503 lira, gerçekleşen istihdam da 5 bin 921 oldu.
Etiketler: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Resmi Gazete
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