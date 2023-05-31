Mayıs enflasyonu pazartesi günü açıklanacak

Tüketici Fiyat Endeksi nisanda aylık bazda yüzde 2,39 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 43,68 olarak kaydedilmişti.
5 Haziran Pazartesi günü, yılın 5. enflasyon verilerini oluşturacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak.
Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta 3,15, martta 2,29, nisanda 2,39 olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.