Çok Bulutlu 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 31.05.2023 10:48

Mayıs enflasyonu pazartesi günü açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon rakamlarını 5 Mayıs Pazartesi günü açıklayacak.

Mayıs enflasyonu pazartesi günü açıklanacak
[Fotograf: AA]

Tüketici Fiyat Endeksi nisanda aylık bazda yüzde 2,39 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 43,68 olarak kaydedilmişti.

5 Haziran Pazartesi günü, yılın 5. enflasyon verilerini oluşturacak olan Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,65, şubatta 3,15, martta 2,29, nisanda 2,39 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nda, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, 2024 yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.

ETİKETLER
Enflasyon TÜİK
Sıradaki Haber
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi aylık ve yıllık bazda arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:12
İletişim Başkanlığı sosyal medyadaki "kabine" listesini yalanladı
11:11
Kosova ile Sırbistan arasında sular durulmuyor
11:08
Taliban'a göre Afganistan'da 4 bin hektar haşhaş tarlası yok edildi
11:05
Küresel ısınma nedeniyle 'orman yangını sezonu' daha erken başlıyor
11:11
Nevşehir'de tarihi eser operasyonu: Altın objeler ele geçirildi
11:07
İstanbul'da sahte pasaport operasyonu: 2 tutuklu
Kenya'da atık cam kırıntıları yeniden üretime kazandırılıyor
Kenya'da atık cam kırıntıları yeniden üretime kazandırılıyor
FOTO FOKUS
Güzeldere Vadisi güzelliğiyle kartpostalları aratmıyor
Güzeldere Vadisi güzelliğiyle kartpostalları aratmıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ