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Ekonomi
AA 19.04.2023 15:03

Manisa'da sezonun ilk kirazı kilogramı 800 liradan satıldı

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü, açık artırmada kilogramı 800 liradan alıcı buldu.

Manisa'da sezonun ilk kirazı kilogramı 800 liradan satıldı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Şehzadeler ilçesinde ilk kiraz hasadı önceki yıllarda Sancaklıbozköy Mahallesi'nde yapılırken bu sene Aşağı Çobanisa Mahallesi'nde yapıldı.

Bahçesindeki "Cristobalina" cinsi kirazları hasat eden üretici Yavuz Tun, 120 kilogram ürünü alım merkezine getirdi.

Manisa'da sezonun ilk kirazı kilogramı 800 liradan satıldı

Yılın ilk ürünü için tören düzenlendi. Törene, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak da katıldı.

Kirazlar, düzenlenen açık artırmada kilogramı 800 liradan tüccar Hüseyin Çimen tarafından satın alındı.

Üretici Yavuz Tun, sezonun ilk ürününü yetiştirdiği için gururlu olduğunu söyledi. Hüseyin Çimen ise ürünü İstanbul ve Ankara'ya göndereceğini ifade etti.

Manisa'da sezonun ilk kirazı kilogramı 800 liradan satıldı

İl Tarım Müdürü Öztürk, Manisa'nın erkenci özelliğiyle Türkiye'de önemli bir kiraz üretim merkezi olduğunu belirterek, "İlimizin en önemli özelliği, Türkiye'nin ve kuzey yarım kürenin ilk kirazını çıkartıyor olması. Üretim anlamında 48 bin 832 tonla dördüncü sırada geliyor ama üretim alanı anlamında ikinci sıradayız. İlerleyen yıllarda Manisa üretim anlamında daha da yukarılara çıkacaktır" dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin kiraz üretiminde dünyada birinci sırada olduğunu kaydederek, "Geçen yıl rekoltedeki kayıp nedeniyle 57 bin tona karşılık 157 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bu seneki hedefimiz 200 milyon dolarlık 80 bin ton kiraz ihracatı yapmak" diye konuştu.

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