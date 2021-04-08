Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescili alınan üçüncü ürün olan Malatya kayısısında ihracat, koronavirüs salgınına rağmen hız kesmedi.

En fazla kuru kayısı ihracatı yapılan ülke 9 bin 238 tonla ABD olurken, 5 bin 259 tonla Almanya ikinci, 5 bin 134 ton ürün ile Fransa üçüncü sırada yer aldı.

"İhracat rakamları sevindirici"

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ihracat rakamlarının sevindirici olduğunu söyledi.

Kuru kayısı ihracatından elde edilen dövizin hem ülkeye ekonomisine hem de üreticiye katkı sağladığını anlatan Özcan, üreticinin şu anki fiyatlardan memnun olduğunu söyledi.

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8 ayda 65 bin 620 ton ihracat

1 Ağustos 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasındaki ihracat sezonunda kuru kayısıda elde edilen döviz girdisinin öneminden bahseden Özcan, şunları söyledi:

"Kuru kayısıda 8 ayda 65 bin 620 ton ihracat gerçekleştirerek, 216 milyon dolarda gelir elde ettik. Geçen sezonun aynı döneminde 75 bin 720 ton ihracat gerçekleştirerek, 197 milyon 43 bin dolar da gelir elde etmişiz. Kıyasladığımızda 10 bin ton daha az kuru kayısı ihracatımıza rağmen 20 milyon dolar daha fazla ülke ve kent ekonomisine gelir eldi etmişiz. Bunlar önemli ve sevindirici rakamlar."

Martta kuru kayısı ihracatından 28 milyon 145 bin dolar gelir

Ramazan Özcan, mart ayı ihracat rakamlarının da sevindirici olduğu bilgisini verdi.

"Mart ayında 8 bin 228 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 28 milyon 145 bin dolar da gelir elde ettik. Bu sevindirici, özellikle pandeminin sosyal hayattaki kısıtlamalarından dolayı mart ayı ihracatı merak konusuydu. 2020 yılının mart ayında ise 8 bin 836 ton ihracat gerçekleştirerek, 23 milyon 411 bin dolar gelir elde etmişiz. İhracat rakamımızda kısmı bir gerileme olmasına rağmen, ihracat gelirimizde ciddi anlamda artış söz konusu. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kuru kayısı sektörüne lisanslı depo yatırımı ve TMO'nun ürüne müdahale alımı gerçekleştirmesi sonucu ihracat rakamlarımızda ciddi bir artış söz konusu. İster istemez bu yatırımlar kuru kayısı fiyatlarına yansıdı. Geçen yılın mart ayına göre yaklaşık 600 ton daha az ürün ihraç ettik ancak gelirimiz yaklaşık 5 milyon dolar arttı."