Makine İhracatçıları Birliği verilerine göre, ilk çeyrekte toplam ihracatın yüzde 5'ten fazlası savaşa rağmen Rusya ve Ukrayna'ya yapıldı.

Ocak-mart döneminde Almanya ve ABD'ye 1 milyar doların üzerinde makine ihraç edilirken, İtalya'ya ihracat yüzde 20'den fazla arttı. Mısır, Hindistan, İsrail ve Azerbaycan pazarların hızlı büyüme yakalandı.

Aylık ihracat ise martta 2,3 milyar dolara yaklaştı ve bu alanda tüm zamanların rekoru kırıldı.

"Üretim kapasitesi son 2 yılda yüzde 42 büyüdü"

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, savaş nedeniyle Rusya'ya makine ihracatının yüzde 32,5, Ukrayna'ya ise yüzde 87,6 daraldığını anlatarak, "Finansal ve lojistik tedbirler geliştirebilir ve giderek sıkılaştırılan yaptırımlardan bağımsız kalabilirsek bu kaybı hızlıca telafi edeceğimizi düşünüyoruz. Son 2 yılda yaptığımız yatırımlarla yüzde 42 büyümüş bir üretim kapasitemiz var ve bunu en verimli biçimde değerlendirmek istiyoruz" dedi.

Kutlu Karavelioğlu, AB komisyonlarının, üretimi ve ticareti doğrudan ilgilendiren alanlarda her gün yeni tebliğ ve kararlar yayımladığına ve makine sektörü adına bunları ayrıntılı şekilde analiz ettiklerine değinerek, şöyle konuştu:

"Yaptığımız analizlerle, sadece birliğimizin üyeleri için değil, tüm sanayimiz için bilgi üretmeye çalışıyoruz. İhracatçı sektörlerin geleceğini ilgilendiren önemli gelişmeler var. Örneğin, AB Komisyonu şu sıra Döngüsel Ekonomi Paketi içinde Dijital Ürün Pasaportu yönetmeliğini nasıl uygulayacağını tartışıyor. Ürünleri ortaya çıkaran değer zincirini uçtan uca tanımlayan bu pasaportlar sayesinde kullanılan malzemelerin, tedarikçilerin, karbon ayak izlerinin ve yenilenebilir aksamın şeffaf şekilde takibi yapılacak. Makineler servis, bakım ve yedek parça hizmetleri sayesinde uzun yıllar hizmet veren yatırım malları olduğundan, sektörümüz bu uygulamadan diğerlerinden daha çok etkilenecektir."