Tüketici mahkemesinden milyonlarca internet abonesini ilgilendiren son derece önemli bir karar çıktı. Muş 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, bir yıldan uzun abonelik sözleşmelerinde tüketicilerin herhangi bir sebep göstermeksizin ‘fesih’ hakkına sahip olduğu, taahhüt süresi dolmadan abonelik iptali yapan tüketicinin faturasına ‘cayma’ nedeniyle herhangi bir ceza yansıtılamayacağına karar verdi.

Mahkeme 709 liranın iadesine karar verdi

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, 24 aylık Taahhüt Süresi dolmadan internet aboneliğini iptal eden İ. A. adlı vatandaşı mahkeme haklı buldu. Mahkeme, internet şirketi tarafından, 24 aylık taahhüt süresi dolmadan 1 yıl 3 ay 13 gün sonra aboneliğini iptal eden İ. A. adlı tüketiciye, “İndirim bedellerinin toplamı” olarak, son faturaya yansıtılarak, tahsil edilen 709 TL’nin iadesine karar verdi. Yasa gereği bu karar “kesin” nitelik taşıyor. Örnek kararda, “Süresi bir yıldan daha uzun taahhütlü sözleşmeden davacının (tüketici) herhangi bir sebep göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman fesih hakkına sahiptir” değerlendirmesi yapıldı.

Dava dosyasına göre İ. A., adlı vatandaş 26 Temmuz 2018’de 24 ay taahhütlü olarak internet bağlattı. Ancak, internete bağlanmasında ve hızında sıkıntı yaşadı. Sorununa çözüm bulunamayan İ. A. 24 aylık taahhüt süresinin bitme tarihi olan 26 Temmuz 2020’yi beklemeden internet aboneliğini iptal etti. İ.A., 1 yıl 3 ay 13 gün kullandığı interneti 8 Ekim 2019’da kapattırdı. Abonelik iptalinin ardından 25 Aralık 2019’da cep telefonuna gelen mesajda kendisine 709 TL borç çıkarıldığını öğrenen İ.A., Muş İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu. İ.A., taahhüt süresi bitmediği gerekçesiyle çıkarılan borcun iptalini istedi. Hakem Heyeti, 17 Haziran 2020’de İ.A.’nın, başvurusunun reddine karar verdi. Hakem heyetinden sonuç alamayan İ.A., hukuk savaşına devam etti. Hakem heyetinin ret kararına 6 Temmuz 2020’de mahkemede itiraz etti. İ.A., Muş İl Tüketici Hakem Heyeti’nin inceleme ve araştırma yapmadan usul ve yasalara aykırı şekilde başvurusunu reddettiğini savunarak, kararın kaldırılmasını ve kesilen 709 TL cezanın iptalini istedi.