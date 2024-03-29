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Ekonomi
AA 29.03.2024 11:57

LPG ithalatı ocakta yıllık bazda azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı, ocakta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 18,47 azalarak 274 bin 474 ton oldu.

LPG ithalatı ocakta yıllık bazda azaldı
[Fotograf: AA]

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Ocak 2024'e ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince Cezayir, ABD, Nijerya, Rusya, Kazakistan ve Yunanistan'dan LPG ithalatı yapıldı.

LPG ithalatı, ocakta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 18,47 azalarak 274 bin 474 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 3,90 azalarak 43 bin 852 ton oldu.

İhracat, Yunanistan, Bulgaristan, Tunus, Romanya, KKTC, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, Almanya, Lübnan, Avusturya, İsviçre ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 12 ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 26,16 artarak 73 bin 575 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ocakta geçen senenin aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 322 bin 159 ton olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda, satışlarda yüzde 81,83 pazar payıyla oto gaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,5 ile tüplü LPG ve yüzde 3,7 ile dökme LPG satışları izledi.

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