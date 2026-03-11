Lisanslı depoların kuruluş izinlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Lisanslı Depo İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle tarım ürünleri lisanslı depo işletmelerine kuruluş ve şube açılış izni ile kuruluş kapasitesi artış izni verilmesine yönelik başvuruların yapılması, değerlendirilmesi ve yenilenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre söz konusu başvurular yatırım yapılmak istenen ilçe düzeyinde gerçekleştirilecek. Başvurular, il müdürlüğü evrak sistemine giriş sırasına göre değerlendirmeye alınacak. Başvuru takip sırası yıllık olarak oluşturulacak, takip edilecek ve güncellenecek.

Ekonomik ihtiyaç ve etkinlik şartları kapsamında yapılan değerlendirmede, yatırım gerçekleştirilmek istenen il ve ilçedeki lisanslı depoculuk sistemi kapsamında depolanabilir nitelikteki ürünlerin üretim miktarı, varsa daha önce verilmiş lisanslı depo işletmesi kuruluş ve faaliyet izni sayısı ile kapasiteleri, faaliyette bulunan lisanslı depo işletmelerinin doluluk oranları, sanayi ve ticaret yapısı, sınır durumu, il/ilçedeki ticari hareketliliği etkileyecek nitelikte liman, organize sanayi bölgesi gibi unsurların bulunup bulunmadığı dikkate alınacak.

İzin yenileme

Bakanlığa iletilen kuruluş, şube açılış ve kuruluş kapasitesi artış izinleri talepleri arasından, başvurunun yapıldığı yıla ait talep yenileme dönemine kadar sonuçlandırılmayan veya reddedilen başvurular için her yıl talep yenileme döneminde başvuru yapılacak.

Yenileme başvuruları her yıl 1 Ekim-15 Kasım döneminde gerçekleştirilecek.

Bakanlık her yıl ocakta kuruluş, şube açılış ve kuruluş kapasitesi artış izinleri verilmeyecek il/ilçelerin listesini internet sitesinde yayımlayacak.

Belirli kriterler bakımından listede yer alan ilçelerde söz konusu izinlerin verilmesini veya listede yer almayan herhangi bir ilçede bunların verilmemesini gerektiren koşulların oluştuğu durumlarda liste Bakanlıkça güncellenecek. Bu listede yer alan ilçelerde yapılan başvurular il müdürlükleri tarafından reddedilecek.

Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden sonra kuruluş izni alınması veya daha önce kuruluş izni alınsa da inşaata başlanılmamış olması hallerinde, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nda tanımlanan organize sanayi bölgeleri içinde lisanslı depo yatırımı yapılamayacak.

Lisans dışı depolama yasağı

Kuruluş izni alan şirketçe, kuruluş iznini takip eden en geç bir yıl içinde işletmenin bina ve tesislerinin yapılacağı taşınmazın kiracısı olunması durumunda noter onaylı ve güncel kira sözleşmesinin Bakanlığa ibrazı zorunlu olacak. Kira sözleşmesinde yapılacak değişiklikler 1 ay içinde Bakanlığa bildirilecek.

Bugünden itibaren kuruluş izni veya şube açılış izni alan şirketlerin tesisleri içinde mısır kurutma için ayrılmış yaş ürün siloları hariç, lisans kapasitesine dahil edilmeyen herhangi bir silo veya betonarme depo bulunamayacak, bulunması halinde lisans verilmeyecek. Lisanslı depoculuğa konu ürünlerin girdi olarak kullanılabildiği fabrika, üretim tesisi, lisanslı depo şirketi veya başka bir işletmeye ait herhangi bir yapı veya ekipman da bulunamayacak.

Tesis sahası ile başka bir işletmenin sahasının birbirine geçiş olmayacak şekilde ayrılması, her iki tesisin giriş kapılarının birbirinden bağımsız olması, ürünlerin depoya giriş ve çıkışında kullanılan taşıyıcı ekipmanların farklı nitelik taşıması ve birbiriyle herhangi bir bağlantısının bulunmaması gerekecek.

Lisans kapasitesinin azaltılması veya herhangi bir sebeple tesiste bulunan siloların lisans kapsamından çıkarılması durumunda bu silolar ile lisans kapasitesine dahil silolar arasında ürün transferi yapılmamasını teminen bağlantının kesilmiş olması ve lisans kapasitesine dahil olmayan siloların otomasyon sisteminden herhangi bir işlem yapılamayacak şekilde silinmesi zorunlu olacak.