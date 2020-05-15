Ticaret Bakanlığının, 7 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle ihracatı 31 Ağustos'a kadar Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlanan limonda, dün açıklanan "10 bin ton dış satım yapılabileceği" müjdesi sektör temsilcilerini sevindirdi.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, ihracatçılar olarak hem üreticilerin hem de tüketicilerin yanında olduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüse rağmen, Türkiye'nin bazı sektörlerinde ihracat artışı yaşandığını anlatan Sin, "Alınan bu karar, ihracatçılar ve üreticiler için olumlu. Bunun ihracatımıza olumlu etkisini ve güzel yansımalarını göreceğiz. İlerleyen süreçte limon ihracatı daha da iyi noktalara gelecektir. Biz bu ihracat miktarını karşılayacak ürüne sahibiz ve bu ihracatı yapmaya hazırız" dedi.

"Pazar kaybımız olmayacak"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz ise alınan kararın sektör temsilcilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Limon ihracatının, hem ekonomik kaybı önleyeceğini hem de pazar kaybı yaşanmasını engelleyeceğini anlatan Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Sezon sonu hasat edilen ve raf ömrü kısa olan limonların ihraç edilecek olması ekonomik kaybın önüne geçecektir. Bir müddet ara verilse de pazar kaybımız da olmayacaktır. 10 bin ton limon ihracatının serbest bırakılması üreticiler ve ihracatçılar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kaliteli ürünlerimiz yurt dışı piyasasında tekrar yer alacak. İhracatçılar olarak hazırız. Bu rakamı karşılayabilecek kapasiteye sahibiz. Kimse endişe etmesin, Türkiye'nin ihtiyacına yetecek kadar depolarda ürünümüz mevcut. Biz, her şeyden önce ülkemizi düşünmek zorundayız. Birlik ve beraberlik içerisinde güzel süreçlere şahit olacağımıza inanıyorum."