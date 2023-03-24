Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), şubat ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin de meydana geldiği şubatta kurulan şirket sayısı ocak ayına kıyasla yüzde 33,5 azalarak 14 bin 240'tan 9 bin 473'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 24,8 gerileyerek 1178 oldu. Ocakta 1566 şirket kapanmıştı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise şubatta kurulan şirket sayısı yüzde 3,8 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 52,4 artış gösterdi.