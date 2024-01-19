Kuru meyve ihracatından geçen yıl 1,6 milyar dolar elde edildi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, kuru meyve ve mamulleri sektörü geçen yıl 158 ülke ve serbest bölgeye 483 bin 217 ton ürün gönderdi.

Sektör, bu ihracat karşılığında 1 milyar 610 milyon 304 bin dolar gelir elde etti.

En fazla geliri 465 milyon 257 bin dolarla çekirdeksiz kuru üzümden elde eden sektör, kuru kayısıdan 405 milyon 486 bin dolar, kuru incirden de 271 milyon 141 bin dolar kazanç sağladı.

En yüksek satış 221 milyon 70 bin dolarla Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı 150 milyon 463 bin dolarla İngiltere, 132 milyon 351 bin dolarla ABD takip etti.

Birlikler bazında en fazla ihracatı 959 milyon 699 bin dolarla Ege İhracatçı Birlikleri ve 299 milyon 955 bin dolarla GAİB üyesi firmalar yaptı.

GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Türkiye'nin kuru meyve ve mamullerinin dünyanın birçok yerinde sofralarda yer aldığını belirtti.

Sektör ihracatının yükseldiğini dile getiren Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Sektörümüz, 2022'deki 1 milyar 568 milyon 539 bin dolarlık ihracatını, 2023'te 1 milyar 610 milyon 304 bin dolara ulaştırdı. Bu durum, ürünlerimize olan talebin arttığını gösteriyor. Biz de üreticiler olarak ihracatta, ürünlerimizin kalitesiyle lezzetini tanıtmak için çalışıyoruz. İnşallah ihracatımız da gelirimiz de daha da artacak. Ürünlerimize olan talep bizi mutlu ediyor. Bu talep, ürünlerimizdeki aroma ve lezzetten kaynaklanıyor. Ürünlerimizi en çok Avrupa'ya gönderiyoruz. Avrupa bizim en önemli pazarımız."