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Ekonomi
AA 08.11.2024 16:23

Kuru kayısı ihracatı sezonun ilk çeyreğinde 125,5 milyon dolara ulaştı

Türkiye'nin kuru kayısı ihracatından elde ettiği gelir, 1 Ağustos 2024'te başlayan yeni sezonun ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 125,5 milyon dolara ulaştı.

Kuru kayısı ihracatı sezonun ilk çeyreğinde 125,5 milyon dolara ulaştı
[Fotograf: AA]

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, yaptığı yazılı açıklamada, bu sezon için konulan 100 bin ton ihracat hedefiyle uyumlu bir dönem geçirdiklerini kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütünün kuru kayısıyı sağlıklı gıdalar listesinde yer verdiğini belirten Işık, ABD, Hindistan, Avustralya, Çin, Japonya, Brezilya, Güney Kore gibi uzak pazarlara yoğunlaşacaklarını bildirdi.

Işık, 1 Ağustos'ta başlayan sezonun 31 Ekim itibarıyla ilk çeyreğini tamamladıklarını, söz konusu dönemde ihracatın 25 bin 461 tona ulaştığını, elde edilen döviz gelirinin ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 125,5 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

İhracatta ABD, Almanya ve Fransa'nın öne çıktığını aktaran Işık, Çin, Cezayir, Hindistan ve Kazakistan'dan gelen taleplerdeki artışın da dikkat çekici olduğunu ifade etti.

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