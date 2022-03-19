Merkez bankalarının faiz kararları, bu hafta, küresel piyasaların fiyatlamasında etkili oldu. Rusya-Ukrayna arasında müzakerelerin sürmesi, riskli varlıklara olan talebi destekledi.

Bu gelişmeler ABD'de pay piyasalarının haftalık bazda Kasım 2020'den bu yana en iyi performansını sergilemesine neden oldu. ABD’de endeksler haftayı yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul'da haftalık kapanış rekoru

Borsa İstanbul 100 endeksi ise 2 bin 144 puan ile tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleşti.

Avrupa'da borsalar yükseliş eğilimini ikinci haftaya taşıdı, Asya’da endeksler çoğunlukla haftayı artıda tamamladı.

Brent petrol haftayı 106 dolardan tamamladı

Brent petrolün varil fiyatı, kayıplarını kısmen telafi ederek haftayı yüzde 3,8 azalışla 106 dolardan tamamladı.

Altının ons fiyatı da gerileyerek haftalık bazda yüzde 3,3 düşüşle bin 920 dolara indi.

Gelecek hafta Rusya-Ukrayna arasındaki gelişmeler ve ekonomide yoğun veri gündemi takip edilecek.

ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın pazartesi ve çarşamba yapacağı açıklamalar izlenecek.

Euro Bölgesi’nde gelecek hafta TÜFE, tüketici güven endeksi ve güven endeksi verileri bekleniyor.

Yeni haftada, Perşembe Japonya Merkez Bankası toplantı tutanakları ve Cuma Japonya'da Tokyo TÜFE verisi takip edilecek.

Gelecek hafta yurt içinde ise gözler, çarşamba tüketici güven endeksi, perşembe günü de Merkez Bankası’nın para politikası toplantı özetinde olacak.

Haftanın son işlem gününde ise reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı ile sektörel güven endeksleri piyasaların odağında yer alacak.