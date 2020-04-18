Parasal genişleme ve yüksek maliyetli teşvik paketleri. Küresel ekonomide atılan bu adımlar piyasalara da olumlu yansıdı.

Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,8 daraldı. Asya borsaları bu gerilemeye rağmen yükseldi. Para birimleri de değer kazandı. Avrupa'da ise piyasalar, koronavirüs salgınıyla mücadele için alınan önlemlerin gevşetilmesi işaretiyle hareketlendi.

ABD'de ise hisseler, Trump'ın ekonomiyi yeniden açma hamlesiyle yükseldi.

Altın fiyatlarında hafta içinde rekor görüldü.

Ancak ABD ekonomisinin yeniden açılmasına ilişkin haberler ve virüse ilişkin iyimser beklentilerle kazançların bir kısmını geri verdi. Petrol fiyatlarında ise yukarı yönlü ivme hakim.