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Ekonomi
AA 08.06.2024 03:59

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

Kurban Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak ancak karar, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.

Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 15 Haziran Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 24 Haziran Pazartesi saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

Şehir içi toplu taşıma hizmetleri bayramda ücretsiz

Vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden 16 Haziran Pazar saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece), 19 Haziran Çarşamba gün sonuna kadar (Kurban Bayramı süresince) ücretsiz yararlanabilecek.

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