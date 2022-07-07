Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 04:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kurban Bayramı ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor
Emeklilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor. İşçi emeklilerinin ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Ödemeler 8 Temmuz'a kadar sürecek.
Yaklaşık 12 milyon emeklinin bayram ikramiyeleri ödenmeye devam ediyor.
2 Temmuz'da başlayan 1100 liralık ödemeler, Kurban Bayramı öncesinde tamamlanacak.
Maaş tarihleri 22-26 Temmuz arasında olan 4/A'lı işçi emeklilerinin ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.
4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ikramiye ödemeleri bugün yapılacak.
Ödemeler 8 Temmuz'a kadar sürecek.
Maaş günü 1 Temmuz olan 4/C'li memur emeklilerinin ikramiyeleri, 2 Temmuz'da hesaplarına yatırılmıştı.
Maaş tarihi 2-5 Temmuz arası olan 4/C'li memur emeklileri de ikramiyelerini yine aynı tarihlerde aldı.
Maaş tarihleri 17-21 Temmuz arasında olan 4/A'lı işçi emeklileri için ikramiye ödemeleri 5 Temmuz'da yapıldı.
Etiketler: Kurban Bayramı İkramiye Emekli
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